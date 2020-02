Sicilia: tenta di uccidere il padre e la madre, arrestato 24enne

Un 24enne è stato arrestato dai Carabinieri a San Michele di Ganziaria, nel Catanese. Al culmine di una lite infatti ha tentato di uccidere i genitori, che sono rimasti feriti gravemente nel corso dell’aggressione, avvenuta lo scorso 18 febbraio.

Secondo le ricostruzioni dei Carabinieri il giovane ha colpito alla testa il padre di 65 anni con un coltello, mentre la madre, 57enne, è stata ferita con un cacciavite.

L’uomo successivamente si è barricato in casa e solo una lunga mediazione da parte dei Carabinieri ha fatto sì che i medici potessero entrare in casa per curare i due coniugi.

La madre è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Cannizzaro di Catania dov’è ricoverata, in prognosi riservata ed è ritenuta in pericolo di vita.

Il padre invece è ricoverato nell’ospedale di Caltagirone, ha riportato un trauma cranico e numerose ferite alla testa, giudicate guaribili con una prognosi di 30 giorni.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del reparto operativo che hanno sequestrato coltello e cacciavite. Il 24enne è stato condotto nel carcere di Caltagirone.