Gioiosa Marea, una famiglia si traveste da… Achille Lauro. Lo scatto diventa virale

Tra le maschere più ambite per il Carnevale 2020 ci sono sicuramente gli abiti che Achille Lauro ha indossato durante la sua partecipazione all’ultimo Sanremo. Per la precisione sono 4, uno per ogni serata.

Una famiglia di Gioiosa Marea ha deciso in occasione del Carnevale di vestirsi con tutti i personaggi interpretati: il papà Ninitto Giuffrè è San Francesco, la mamma Valeria Sorbera è la Marchesa Luisa Casati, il figlio David Bowie, nella versione Ziggy Stardust e la bambina interpreta la regina Elisabetta I Tudor.