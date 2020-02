Capo d’Orlando, al via i nuovi laboratori di inglese, lettura e yoga all’asilo nido

Si arricchisce l’offerta dei servizi dell’asilo nido comunale: da oggi, infatti, e fino al prossimo 30 giugno, sono stati avviati alcuni laboratori didattici per i bambini delle sezioni semidivezzi e divezzi attualmente ospitati nel plesso scolastico di San Martino.

In particolare, si tratta del laboratorio “Baby English” che vede la presenza, ogni mercoledì dalle ore 10 alle 11, di un insegnante di madre lingua inglese che interagirà con i piccoli con filastrocche, libri e giochi.

Inoltre, ogni venerdì, sempre dalle 10 alle 11, si terrà un laboratorio di lettura: una pedagogista animerà l’incontro con racconti e letture per il piacere di leggere insieme.

Lo stesso plesso di San Martino ospiterà poi il Laboratorio “Yoga mamma e bambino”, ovvero un momento speciale per acquisire una maggiore “consapevolezza del corpo”. L’iniziativa sarà curata, un sabato al mese a partire dal 29 febbraio, da un istruttore in possesso di certificazione nazionale di Yoga.

Tutte le attività sono attuate nell’ambito del Progetto “Mantenere per crescere 4”, azioni migliorative offerte dalla Cooperativa Co.SER a.r.l., affidataria del servizio.

“Nonostante le difficoltà legate alla chiusura forzata della struttura di via Lucio Piccolo – afferma il Sindaco Franco Ingrillì – prosegue il lavoro teso a garantire un elevato standard qualitativo dei servizi per l’asilo nido comunale che continua a rappresentare una struttura d’eccellenza del nostro Comune”.