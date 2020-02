Alessio Fazio ed Emanuele Petrelli conquistano il terzo posto ai Campionati della Cucina Italiana 2020

Importante riconoscimento per due giovani chef messinesi, Natale Alessio Fazio ed Emanuele Petrelli, che a Rimini, in occasione dei Campionati di Cucina Italiana, hanno conquistato il terzo posto assoluto in classifica.

La Kermesse, la più importante e completa competizione italiana per tutte le categorie della cucina, si è svolta dal 15 al 18 febbraio a RiminiFiera ed ha visto protagonisti oltre 1.500 cuochi da tutta Italia.

Natale Alessio Fazio, Chef e Sommelier 29enne di Capo d’Orlando ed il suo assistente Emanuele Petrelli di Sant’Angelo di Brolo, 20 anni, erano gli unici cuochi partecipanti provenienti dalla provincia di Messina ed hanno conseguito la medaglia di Bronzo nella finalissima. n gara ci hanno presentato come. L’ultima prova consisteva nel realizzare in 45′ un piatto con ingredienti: fegato di vitello, salvia, provolone valpadana dop, farina di mais e carciofi.

I due si ritengono soddisfatti, ma non troppo: “Io ed il mio sous chef – dichiara Alessio Fazio – ci siamo iscritti i primi di gennaio ai campionati della cucina italiana nel contest mistery box. Ringrazio la Presidente dell’Associazione Provinciale Cuochi Messinesi Rosaria Fiorentino per averci aiutato e stimolato ad andare avanti in questa gara. Eravamo gli unici chef messinesi presenti: un bel peso per noi, ma anche tanta soddisfazione e responsabilità.

Purtroppo non abbiamo ottenuto ciò che volevamo, – conclude Alessio – ovverosia la vittoria, ma ci siamo comunque guadagnati il bronzo e per essere la prima esperienza siamo molto contenti.”