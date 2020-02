Al termine della conferenza stampa fiume di ieri, in cui il sindaco di Brolo Pippo Laccoto ha elencato i successi ottenuti dalla sua amministrazione in questi primi 9 mesi, il primo cittadino ha dichiarato alla nostra emittente quali sono i progetti futuri in serbo per la cittadinanza brolese. Non è mancata qualche stoccatina alla precedente amministrazione.