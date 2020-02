Patti, Filippo Tripoli: “Perché il comune non ha partecipato alla Bit?”

Perché anche quest’anno l’amministrazione comunale di Patti, pur considerate le ripetute richieste dell’opposizione, non ha partecipato alla Bit di Milano?

Quali sono state le azioni rivolte al rilancio e alla promozione turistica, messe in pratica dall’amministrazione a sostegno degli operatori turistici locali e del territorio? Si vogliono avviare una serie di incontri con gli operatori del settore turistico alberghiero per partecipare alle future convention del settore? Lo ha chiesto il consigliere comunale Filippo Tripoli al sindaco Mauro Aquino.

Il Consigliere ha ricordato le precedenti partecipazioni alla Bit su iniziativa dell’ex assessore Franco Pittari e dell’ex presidente della Pro Loco Nino Lo Iacono. Un’interrogazione, quella di Tripoli, presentata quando, da pochi giorni, si è conclusa questa importante fiera del turismo, che consente di pubblicizzare il territorio, dunque è un’opportunità imperdibile per la promozione turistica.

“Alcuni mesi avevamo avanzato tra le tante, la proposta di valutare la partecipazione alla Bit anche in forma associata con altri comuni del comprensorio, per dare risposte al territorio ed ai tanti operatori, ha spiegato Tripoli; è stata l’ennesima occasione di marketing che è stata persa.” Tripoli ha ricordato inoltre mancati impegni di utilizzo della tassa di soggiorno, mentre gli operatori si aspettano risposte concrete per il rilancio del settore turistico, utile a produrre effetti economici per tutto il territorio.