Aggredirono un’anziana 90enne a Brolo, condannati a 6 anni di reclusione in primo grado

Il gup del Tribunale di Patti Andrea La Spada ha condannato il 44enne Angelo Perdicucci e il 38enne Carmelo Drago a sei anni di reclusione e duemila euro di multa; sono stati ritenuti responsabili della rapina ai danni di Nunziata Cipriano, 91 anni di Brolo, avvenuta il 24 settembre 2019.

Il processo si è svolto nelle forme del rito abbreviato condizionato all’esame degli imputati – difesi dall’avvocato Decimo Lo Presti – che hanno fornito una loro articolata ricostruzione dei fatti. Il pubblico ministero Alice Parialò aveva richiesto la condanna a dieci anni di reclusione e due mila euro di multa per Perdicucci e otto anni e due mila euro di multa per Drago.

L’avvocato Lo Presti ha chiesto l’assoluzione per non aver commesso il fatto ed in via subordinata anche di sentire un teste con il quale gli imputati avrebbero trascorso il lasso di tempo durante il quale si sarebbe svolta la rapina.

Il tribunale, che ha escluso le aggravanti e la recidiva specifica infraquinquennale che sono state contestate, ha disposto in avanti il pagamento di una provvisionale di 5000 euro a carico dei due imputati ed il risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede all’anziana donna, costituitasi parte civile con l’avvocato Carmelo Occhiuto.

“Abbiamo prospettato elementi importanti per contestare la ricostruzione dinamica e cronologica dei fatti – ha dichiarato l’avvocato Decimo Lo Presti. Appena leggeremo le motivazioni, proporremo appello.”