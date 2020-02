Un bambino siciliano su cinque è in sovrappeso. Il parere della nutrizionista

La Sicilia è uno dei territori che registra il tasso di obesità infantile tra i più alti d’Europa. Troppo poco sport e pochi controlli sanitari fanno dell’Isola la capitale dei bimbi sovrappeso.

E’ emerso che i bambini siciliani in sovrappeso sono il 23,2%, di cui il 13,9% dichiarabili obesi; nella maggior parte delle regioni meridionali e insulari più di un terzo dei giovani non pratica nè sport nè attività fisica e le percentuali più elevate si rilevano proprio in Sicilia, il 42%.

A tal proposito abbiamo ascoltato il parere della nutrizionista Serena Armeli.