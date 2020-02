Messina, aggressione in centro. Il Prefetto convoca il comitato provinciale per la sicurezza

Il Prefetto di Messina, Maria Carmela Librizzi, ha convocato per mercoledì 19 febbraio alle 10.30 una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza, finalizzata ad individuare gli interventi adeguati a prevenire e contrastare i gravi episodi di violenza che si sono verificati durante il fine settimana nel centro storico del Capoluogo.

Una brutale aggressione è avvenuta, infatti nella sera di sabato 15 febbraio a Messina, quando un ragazzino di soli 14 anni è stato aggredito e pestato da due coetanei nei pressi della Galleria Vittorio Emanuele.

Per valorizzare ogni sinergia istituzionale utile ad incidere in maniera concreta ed immediata su un fenomeno che desta grande allarme sociale, il Prefetto ha chiamato al tavolo del Comitato non solo l’amministrazione comunale ed i vertici delle forze dell’ordine, ma anche i rappresentanti degli operatori economici cittadini ed il Garante per l’Infanzia.