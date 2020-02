“La cybersecurity nella Pubblica Amministrazione”, incontro a Palazzo dei Leoni

“La cybersecurity nella P.A.: dalla consapevolezza alla gestione del rischio” sarà il tema dell’incontro in programma giovedì 20 febbraio 2020, dalle ore 9.30 alle ore 13.00, nel Salone degli Specchi di Palazzo dei Leoni.

Il meeting è promosso dalla Città Metropolitana di Messina, in collaborazione con AgID, e costituirà l’occasione per sensibilizzare le Amministrazioni ad una maggiore diffusione della cultura della sicurezza informatica attraverso l’adozione di un percorso di valutazione e trattamento del rischio cyber e la promozione del tool di risk assessment.

Ad introdurre il convegno sarà il Segretario Generale della Città Metropolitana di Messina, avv. Maria Angela Caponetti.

I lavori saranno aperti dalla relazione del Responsabile della protezione dati per la Città Metropolitana di Messina, ing. Giuseppe Bono, che esaminerà tutte le iniziative sulla trasformazione digitale; successivamente i consulenti dell’Agenzia per l’Italia Digitale, dott.ri Pietro Marchionni e Giuseppe Mancinelli, approfondiranno il tema della trasformazione strategica, delle soluzioni digitali per la Pubblica Amministrazione e degli aspetti del progetto sul cyber risk management; il Responsabile per la transizione al digitale della Città Metropolitana di Messina, dott. Giacomo Lucà, tratterà l’esperienza di una Pubblica Amministrazione locale nel percorso del rischio cyber e nell’uso del tool per il risk assessment; l’Account Manager Territoriale AgID, dott.ssa Laura Aglio, svilupperà il tema “AgID nei territori: la diffusione del tool di risk assessment”.