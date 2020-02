Capo d’Orlando: maggioranza e minoranza uniti per cambiare il piano di Decoro Urbano

A Capo d’Orlando maggioranza e minoranza unite per cambiare il piano di Decoro Urbano del comune paladino. Dopo le anticipazioni del sindaco Franco Ingrillì, che aveva previsto questa opportunità, arrivano anche le conferme da parte della minoranza. Il consigliere Renato Mangano: “La commissione all’unanimità ha condiviso la proposta e fornirà il proprio contributo alla proposta dell’amministrazione , avvalendosi della consulenza dei propri professionisti di fiducia e delle associazioni ambientaliste, dei consumatori e dei commercianti e artigiani, al fine di garantire a tutti i cittadini ( famiglie ed imprese) pari diritti per la valorizzazione delle proprie attività commerciali , nel rispetto delle più elementari regole di trasparenza amministrativa e di equità sociale, nonché delle legittime aspettative delle famiglie-contribuenti-utenti-fruitori degli spazi pubblici , possibilmente riqualificati secondo i principi della biodiversità urbana.

Tutto ciò rispettoso delle preoccupazioni manifestate dalla minoranza impegnata a colmare le note lacune amministrative, consapevole delle ingiustificate discrezionalità nella definizione delle pratiche soggette al rilascio di concessioni per l’ utilizzo del suolo pubblico. È ormai improcrastinabile la pianificazione territoriale socio- ambientale , per migliorare la qualità della vita delle famiglie incentivando uno sviluppo produttivo ed economicamente sostenibile, in armonia col decoro urbano. Sarà una bella scommessa politica, condividere un regolamento comunale che interpreti gli” interessi diffusi”, senza scontentare nessuno dopo un decennio di anarchia assoluta nella gestione del suolo pubblico.”

Conferme anche dal movimento politico-culturale “Orgoglio Orlandino”, composto da Felice Scafidi e Linda Liotta:

“Il movimento Orgoglio Orlandino, appresa la decisione dell’amministrazione Ingrillì di definire regole e criteri che disciplinino le concessione degli spazi pubblici, ha convocato il direttivo allargato ai propri professionisti di fiducia, per confrontarsi sulla tematica d’interesse collettivo. Premesso che il regolamento vigente in materia, approvato con delibera della G.M. n.70 del 25.3.2009, non può essere esaustivo delle esigenze di un territorio in continua espansione e sviluppo economico – turistico, con la presente rinnova l’ impegno a fornire all’amministrazione opportuni contributi per un virtuoso regolamento che sarà prima valutato dalla commissione e poi approvato nel prossimo consiglio comunale.

Stabilire criteri tecnici e formali definiti è garanzia di equità e trasparenza amministrativa, tenendo conto dei diritti/ doveri di tutti gli attori sociali, produttivi e istituzionali rappresentativi della comunità paladina.