Brolo, incendio al Lido Blue Beach: c’è un sospettato

A 48 ore dall’incendio che ha devastato il “Blue Beach” di Brolo i carabinieri brolesi indagano a tutto tondo per stabilire le cause del rogo, senza escludere alcuna pista, e nel riservo più assoluto.

Le indagini sono coordinate dal sostituto procuratore della Repubblica di Patti, Giorgia Orlando. Pare che ci sia un sospettato. Un uomo che in base ad alcune testimonianze di giovanissimi era sulla veranda del lido poco prima del divampare dell’incendio.

L’uomo pare sia stato già interrogato ed è, in libertà, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Per domare le fiamme che hanno letteralmente distrutto il noto locale estivo sono intervenuti per primi i volontari della locale sezione di protezione civile, sotto le direttiva del responsabile Tindaro Pintabona, poi le squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Patti e Milazzo, con un rincalzo di due autobotti provenienti da Milazzo e da Messina.

L’Amministrazione comunale ha voluto ringraziare la Protezione Civile di Brolo per la disponibilità e la capacità dimostrate in occasione dell’intervento effettuato, unitam ente ai Vigili del Fuoco, sul lungomare. “Il tempestivo sopraggiungere dei Volontari – si legge nella nota, parlando anche dell’incendio verificatosi domenica mattina – ha evitato che le fiamme appiccate ad un albero in prossimità delle Scuole Medie causassero danni ad alcune auto in sosta”.