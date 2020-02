Naso, domani in scena Kaballà e Antonio Vasta

“Viaggio immaginario nella Sicilia della memoria” dell’eclettico musicista Giuseppe “Pippo” Rinaldi, in arte Kaballà, è il prossimo titolo in cartellone per “Il teatro siamo Noi – #diversamentegiovani“, la Stagione coordinata da Oriana Civile, al Teatro Alfieri di Naso.

L’appuntamento è per domenica 16 febbraio alle ore 18:30 al Teatro Alfieri di Naso. Contaminazione tra musica colta e popolare, poesia e letteratura, cinema e teatro, lo spettacolo vedrà sul palco insieme con Kaballà anche il polistrumentista Antonio Vasta al pianoforte.