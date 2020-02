Militello Rosmarino, auto impatta contro un muretto

Un incidente stradale autonomo si è verificato intorno alle 15:30 di oggi a Militello Rosmarino, sulla via Umberto I, all’altezza della locale Stazione dei Carabinieri.

Per cause in corso di accertamento, una donna, alla guida di una Renault Clio, che viaggiava in direzione mare-monte, avrebbe perso il controllo del mezzo, impattando contro il muro di recinzione della caserma.

Il forte rumore causato dall’urto ha destato l’attenzione dei militari, che sono immediatamente intervenuti.

Per la donna si è reso necessario l’intervento dei sanitari del 118, che l’hanno trasportata in ambulanza al Pronto Soccorso dell’Ospedale di S. Agata di Militello.