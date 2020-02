Brolo, incendio al lido Blue Beach. Intervengono i Vigili del Fuoco per spegnere le fiamme – Video

Un incendio è scoppiato intorno alle 18.30, al lido Blue Beach di Brolo. La struttura in legno posta sul lungomare brolese è stata avvolta dalle fiamme per circa un’ora. Qui il Video.

Non si conoscono ancora le cause che hanno portato allo scoppio dell’incendio. Sul posto è intervenuta in primis la Protezione Civile, successivamente i Vigili del Fuoco che hanno proceduto a spegnere le fiamme intorno alle 19.30. Qui il Video dello spegnimento.

Durante le operazioni di spegnimento dell’incendio la zona è stata parzialmente evacuata, a causa della possibile presenza di bombole all’interno della struttura. Verranno aperte delle indagini per capire le dinamiche che hanno causato il rogo.