Presentato oggi il “Piano per il Sud”. Ma una delle immagini scelte per il progetto raffigura il mare di Trieste…

Quest’oggi il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha presentato il “Piano per il Sud”, all’Istituto Superiore “F.Severi” di Gioia Tauro in Calabria.

Insieme a lui c’erano il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano e il ministro dell’Istruzione, la siciliana Lucia Azzolina.

Il Piano per il Sud prevede spese statali per oltre cento miliardi di euro in dieci anni, per spingere gli investimenti e rendere attrattivo il Meridione.

Peccato però che una delle foto scelte per illustrarlo, raffiguri il Golfo di Trieste e non una regione del sud.

A svelarlo per primo su twitter è stato il giornalista de “La Repubblica” Ferdinando Giugliano, che ha postato l’immagine del manifesto e poi ha ironizzato: «Il “Piano per il Sud” del ministro Provenzano inizia con una foto di… Duino, in provincia di Trieste».

L’immagine è ovviamente finita sotto i riflettori dei social e dei vari commenti, sia ironici che di scherno. L’immagine raffigurata è una delle più usate in rete per pubblicizzare, ovviamente, gite in barca nel Golfo, ma anche per rappresentare in generale un classico panorama italiano.

Basta fare una breve ricerca del Golfo di Duino per imbattersi in foto simili all’immagine approvata per il “Piano per il Sud”.

Chi ben comincia…