San Filippo del Mela alla scoperta del Wing Tsun Kung Fu

Autocontrollo, Autodifesa, rispetto delle regole e benessere fisico…questo è il Wing Tsun Kung Fu, lo sport che ha reso celebre Bruce Lee e il suo maestro Hipman.

E il suo allievo Si – Gung Tam Yiu Ming è stato il protagonista del seminario organizzato al Palasport di San Filippo del Mela da Sifu Roberto Pasqualino.

Tantissimi allievi dai 5 anni in su divisi in due gruppi hanno partecipato con interesse a quest’incontro seguendo i consigli dei maestri e mettendoli subito in pratica.

Per l’occasione è stata presentata la nuova masquotte: Il Maestro Kai che sarà anche il protagonista di un giornalino che sarà curato dalla WTSA.

Un movimento che cresce e che avvicina sempre più donne pronte ad imparare le tecniche di autodifesa che al giorno d’oggi sono sempre più importanti.

Il seminario di Wing Tsung Kung Fu sarà l’argomento della 578^ puntata di Momenti in TV che andrà in onda da sabato alle ore 20:50 sulla nostra emittente.