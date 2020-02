Capo d’Orlando, giovane imprenditore regala 100 biglietti per l’Orlandina Basket

Ci sono storie che meritano di essere raccontate. Storie di passione, attaccamento, orgoglio verso la propria terra e le eccellenze che essa produce.

Ci troviamo a Capo d’Orlando per parlare del gesto di Antonino Cucinotta titolare di G2N Gioielli, che insieme agli altri due soci di questa azienda a conduzione familiare ha deciso di comprare 100 biglietti per la sfida di domenica tra Orlandina ed Eurobasket Roma. Una partita importante per la squadra di coach Sodini, in vista del rush finale del campionato.

L’iniziativa non ha alcuno scopo di lucro. L’intento è di regalarli ad altrettanti tifosi affinché supportino la squadra in questo momento di difficoltà.

Un gesto di un’umanità disarmante, una dimostrazione di affetto ed amore incondizionato verso i colori della squadra del cuore, perché è proprio nei momenti più complicati che bisogna restare uniti.