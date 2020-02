Capo d’Orlando Theater: Lunedì 17 in scena “Supermarket, a Modern Musical Tragedy”

Nuovo appuntamento con la rassegna di Capo d’Orlando Theater. Lunedì 17 febbraio il cineteatro Rosso di San Secondo sul Lungomare Doria ospiterà “Supermarket – A modern musical tragedy”, per la regia di Gipo Gurrado.

Si tratta di uno spettacolo fuori dal comune, pieno di canzoni originali, di situazioni surreali, di risate e di poesia. Supermarket è un “non-musical” costruito con nove attori e una partitura sonora di canzoni originali, a cui si aggiungono un sound design costruito con suoni e rumori ripresi in un vero supermercato e una serie di annunci ad hoc con una drammaturgia originale.

Un avvicendarsi di situazioni comiche trasforma in grottesco disavventure comuni a chi si trova abitualmente a fare la spesa: dall’attesa del proprio turno al banco gastronomia fino al litigio per la coda alla cassa.

Anche per questo appuntamento di Capo d’Orlando Theater sono previsti due turni, alle 18,15 e alle 21,15 per dare un pubblico più numeroso di assistere alla rappresentazione.

Per la disponibilità di biglietti sia in platea (23 euro), che in tribuna (13 euro), è possibile contattare l’Ufficio Turismo del Comune di Capo d’Orlando ai numeri 0941915383 – 3899837237.