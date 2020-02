Patti, Mattia Campochiaro vince l’oro e accede alle fasi nazionali

L’atleta Mattia Campochiaro della asd “Scuola Karate Patti” dei maestri Salvatore e Giuseppe Piccione ha conquistato la medaglia d’oro nella categoria fino ad 84 chilogrammi e l’accesso alla fase nazionale, in programma al Palafijlkam di Ostialido, il 7 marzo prossimo.

Questo è uno dei risultati più significativi dei campionati regionali di karate Fijlkam – specialità kumite – combattimento – organizzati domenica scorsa al PalaSerranò di Patti dalla asd “Scuola Karate Patti”; a questa competizione hanno preso parte ottanta atleti di ambo i sessi, in rappresentanza delle province siciliane.

I portacolori della società pattese si sono ben comportati, ottenendo un oro e un argento. Anastasia Orlando ha vinto l’argento, essendosi classificata seconda nella categoria 68 chilogrammi; ha battuto nel primo incontro l’ennese Cristina Tuttobene e in finale ha perso di misura – per 1 a 0 – contro la messinese Anastasia Capritti. Invece Mattia Campochiaro (nella foto con il maestro Giuseppe Piccione), nella categoria fino a 84 chilogrammi, ha conquistato l’oro grazie a due vittorie ottenute rispettivamente contro il catanese Davide Scuderi – per 2 a 0 e il lentinese Damiano Incognito – per 1 a 0. Questi risultati gli sono valsi la medaglia d’oro e l’accesso ai campionati nazionali.