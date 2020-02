Mirto, auto travolge una mucca. Ferito il conducente

E’ avvenuto questa mattina, intorno alle 4:00 sulla strada che dal bivio delle Due Fiumare conduce a Tortorici, a circa mezzo chilometro dall’incrocio.

Un Fiat Punto, che viaggiava in direzione monte-mare, avrebbe impattato violentemente contro una mucca che transitava sulla strada in quel momento. Il conducente sarebbe rimasto lievemente ferito nello scontro e sarebbe stato trasportato all’ospedale per gli accertamenti del caso.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Mirto e del nucleo radiomobile di S. Agata di Militello.