Capo d’Orlando, Galati Home Design su CasaStile

Ad Alessandra Galati dello staff di Galati Home Design, negozio sito a Capo d’Orlando, è stato dedicato un inserto della prestigiosa rivista, patinata, di arredamento.

Nel nuovo numero di Casastile ,dando uno sguardo a quello che sta succedendo tra le nuove tendenze di stile, i percorsi di prodotto, i comportamenti di consumo che si stanno evidenziando, c’è stata la scelta editoriale di raccontare una vision femminile dell’abitare. E così si è data voce, in perfetta linea con le scelte della rivista, all’orlandina Alessandra Galati.

«Senza voler mancare di rispetto ai nostri colleghi maschi, credo che la visione femminile sia più ampia, più complessa. Nella mia professione, l’intuito, la sensibilità, il senso pratico molto spesso influenzano positivamente la scelta degli oggetti il cogliere per tempo una nuova tendenza o percepirne il declino.

L’essere donna nei nostri punti vendita può a volte essere elemento di forza: la cura dell’esposizione,

La scelta dei prodotti non solo dal punto di vista estetico ma per le loro caratteristiche funzionali. Vi è poi il desiderio tipicamente femminile di voler affascinare ad ogni costo il cliente.

Di non vendergli cioè solo oggetti ma di trasmettere anche valore, argomentando ciò che gli stiamo proponendo.

Questa è la filosofia che seguo nella gestione del mio negozio, in cui gli oggetti sono sempre selezionati ed esposti in maniera lineare e chiara, in modo da facilitare al cliente le scelte d’acquisto. A questo si aggiunge la cura che presto nell’allestimento delle vetrine che non passano mai inosservate!».

Nel contest dell’Homi di Milano, dove il numero di CasaStile è stato presentato, per “Galati Home Design” ancora apprezzamenti e riconoscimenti durante i workshop per la direttrice del negozio Pina Galati che ha parlato alla “rete” – tra i retailer – con passione e competenza del proprio lavoro, tra analisi e indicazioni di futuri mercati.