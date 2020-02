Barcellona, conclusa la prima parte dei lavori in Piazza Libertà

La prima parte dei lavori in Piazza Libertà si è conclusa. L’area, nel recente passato, è stata attenzionata da più parti per la situazione di degrado in cui versava. Il Sottosegretario Alessio Villarosa ha commissionato un intervento eseguito dalla ditta Molino Pasqualino. Così la fontana è stata ri-funzionalizzata ed è stata ripulita la pavimentazione adiacente alla stessa. La fontana viene quindi riconsegnata pulita e funzionante.

Dalla prossima settimana saranno invece avviati interventi sul verde e sui giochi. Piazza Libertà risultava abbandonata al degrado da diverso tempo, al punto che, proprio a ridosso della festività di San Sebastiano, era giunta una segnalazione, con tanto di reportage fotografico, da parte di #Noicisiamo.

L’obiettivo di Villarosa è di svegliare nuovamente la coscienza di partecipazione attiva alla vita cittadina e quella voglia di rilancio della città. Si punta quindi alla partecipazione popolare. A breve l’intenzione è quella di avviare una raccolta fondi per donare ai piccoli della città di Barcellona Pozzo di Gotto quei giochi incivilmente vandalizzati da tempo.