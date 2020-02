Acquedolci, tagliata la gomma di un autocarro comunale. Atti intimidatori o solo vandali?

Torna l’incubo di nuovi atti intimidatori ad Acquedolci, a ridosso della tanto attesa 52ma edizione del Carnevale.

Mentre, infatti l’amministrazione comunale, con in testa il sindaco Alvaro Riolo e l’assessore Nicoletta Pulvirenti, i carristi e le associazioni cittadine sono in pieno fermento per rilanciare quello che è uno dei carnevali più attesi ed apprezzati del comprensorio nebroideo, preparando al meglio le manifestazioni carnascialesche, che tornano ad animare il centro tirrenico dopo un anno di stop forzato, sulla manifestazione si proietta l’ombra di atti sinistri perpetrati ai danni del patrimonio comunale.

Nella notte del 5 febbraio scorso, infatti, mentre era parcheggiato di fronte alla sede del Palazzo Municipale, ignoti hanno tagliato la gomma della ruota anteriore di un autocarro Deawoo, che si trova nella disponibilità del comune acquedolcese, in quanto concesso in comodato d’uso da una ditta privata. Ad accorgersi del danno un ispettore di Polizia Municipale, che ha segnalato immediatamente l’accaduto.

E’ancora vivo il ricordo dell’incendio, la cui origine ad oggi non è ancora stata del tutto chiarita, che nel febbraio 2018 devastò, a pochi giorni dall’avvio delle sfilate, alcuni carri e il capannone comunale adibito alla realizzazione degli stessi, compromettendone la struttura e costringendo carristi e amministratori a ridimensionare anche le manifestazioni dell’edizione 2019 del Carnevale acquedolcese. Ma c’è una lunga serie di altri fatti gravi già denunciati.

Da una prima sommaria verifica, effettuata dal gommista che ha sostituito lo pneumatico, si tratterebbe di tagli di lama. La nota, con cui il vigile ha segnalato i fatti è stata inoltrata ai Carabinieri della Stazione di Acquedolci. Si ripropone la stessa domanda che due anni fa ha inquietato i cittadini acquedolcesi: si tratta di semplici atti vandalici o dietro vi è una strategia ben più ampia e complessa?Chi può avere interesse a danneggiare i mezzi del comune? Chi potrebbe voler sabotare una manifestazione che ha sempre attratto ad Acquedolci turisti e cittadini dei comuni limitrofi? Abbiamo girato la domanda al sindaco di Acquedolci, Alvaro Riolo:”La risposta non compete a me, ma ad altre autorità.” ha dichiarato il Sindaco “Mi posso solo limitare a segnalare l’ ennesimo episodio, già rassegnato a non avere alcun seguito ed alcuna risposta da chi di competenza. La lunga serie di episodi, la correlazione dei fatti con i risultati dell’amministrazione, fa crescere l’attenzione nostra in occasioni importanti. Tutto con la massima serenità, senza alcuna paura, con amarezza e rassegnazione per le mancate risposte di chi avrebbe competenza”.