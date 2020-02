Patti, Giovanni Franchina si è dimesso da consigliere, subentra Nicoletta Colonna

L’assessore alle attività produttive Giovanni Franchina si è dimesso dalla carica di consigliere comunale. Al suo posto entrerà in consiglio l’avvocato Nicoletta Colonna.

L’assessore ha motivato questa scelta perchè così ha la possibilità di potersi dedicare con maggior cura e sollecitudine all’incarico in giunta che, oggi più come mai, richiede di concentrare al massimo le energie per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Poi perchè lascerà spazio a chi vuole investire il proprio tempo a servizio della cosa pubblica. Franchina ha ringraziato il sindaco Mauro Aquino, i componenti della lista “Città e Territorio”, sostenitori ed elettori e ai consiglieri comunali.

“Infine un grosso in bocca al lupo vorrei fare a chi prenderà il mio posto, perchè sono certo che lavorerà con dedizione assolvendo al proprio compito nel migliore dei modi e anteponendo ai propri interessi il bene comune nell’ottica dell’onestà e del servizio.”