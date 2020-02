Grave incidente tra due vetture sulla SP155: una finisce fuori strada. Due feriti

Grave incidente stradale questo pomeriggio al crocevia della SP 155.

Per cause ancora in corso di accertamento una Fiat 16, proveniente da Tortorici si è scontrata frontalmente con una Opel Astra. L’urto è stato talmente violento che la Opel Astra, con alla guida un trentenne di San Salvatore di Fitalia, prima ha abbattuto interamente il guardrail e poi è stata scaraventata fuori strada, compiendo un salto di circa tre metri in caduta.

La conducente della Fiat 16, una trentenne di Tortorici e il ragazzo alla guida dell’altra vettura coinvolta sono stati immediatamente soccorsi dai sanitari del 118 e trasportati all’Ospedale di Sant’Agata di Militello.

Sul posto per i rilievi i Carabinieri di San Salvatore di Fitalia, guidati dal Maresciallo Salvatore Fiore.