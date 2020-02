Alcara Li Fusi, auto si ribalta sulla circonvallazione. Arrestato il conducente

Un incidente autonomo è avvenuto questa notte lungo la circonvallazione di Alacara Li Fusi.

Per cause in corso di accertamento un’Alfa 147, in c.da Rera Badia, avrebbe perso il controllo, urtando prima a sinistra contro un muretto di contenimento e poi ribaltandosi, uscendo di strada e finendo sulla strada sottostante.

Alla guida un 55enne residente ad Alcara, che fortunatamente non ha riportato conseguenze.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione e del nucleo radiomobile di S. Agata di Militello. Alla vista dei militari il 55enne, avrebbe, però cercato di aggredire un carabiniere. Prontamente bloccato dai militari dell’Arma, l’uomo è stato arrestato ai domiciliari, in attesa di convalida.