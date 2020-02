Capo d’Orlando, incidente frontale tra auto e scooter. Ferito il centauro

Incidente stradale questa mattina a Capo d’Orlando. Intorno alle 13,00, sulla via Consolare antica un auto e uno scooter si sono scontrati frontalmente.

Il centauro, un 30enne del centro orlandino, che procedeva direzione Messina-Palermo, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con una Fiat 600, con alla guida una 40enne. Probabilmente la donna proveniva da una traversa secondaria ed era in procinto di svoltare per immettersi sulla Consolare Antica.

A riportare le conseguenze più gravi il ragazzo alla guida dello scooter, che è stato trasportato in ambulanza all’Ospedale di Sant’Agata di Militello.

Sul posto gli ispettori Campisi e Paternò della Polizia Municipale di Capo d’Orlando. Il traffico è stato deviato per una decina di minuti per permettere la rimozione dei detriti e il soccorso al giovane centauro.