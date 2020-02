Patti, la benedizione del nuovo “gruppo” della Madonna del Rosario di Pompei

Lunedì 10 febbraio, alle ore 17.30, nella chiesa del “Sacro Cuore di Gesù” di Patti, il vescovo monsignor Guglielmo Giombanco presiederà la celebrazione della messa durante la quale benedirà il nuovo “gruppo” raffigurante la Madonna del Rosario di Pompei.

Il pregevole gruppo in legno di tiglio, che troverà posto all’interno del luogo di culto, comprende quattro statue (la Madonna con bambino sul trono, San Domenico e Santa Caterina) ed è stato scolpito nella bottega del maestro Giuseppe Stuflesser di Ortisei. Nello

stesso laboratorio artistico, tra il 1954 e il 1955, venne realizzato un gruppo molto simile che oggi si trova nella chiesa parrocchiale di Giammoro di pace del Mela. Per questo lunedì, oltre ovviamente la parroco del “Sacro Cuore” don Giuseppe Di Martino, sarà presente anche il parroco di Giammoro Don Michele Chiofalo. La statua è stata donata alla chiesa dalla famiglia Galvagno, rispettando l’espresso desiderio della compianta Rosaria Galvagno, morta lo scorso anno, affinché il suo caro ricordo e quello del figlio Nuccio Passaniti, morto nel 2015, rimangano indelebili nel tempo insieme alle loro preghiere e alla loro profonda devozione mariana. Madre e figlio, originari di Ucria, hanno vissuto a Patti tanti anni e frequentavano la parrocchia del “Sacro Cuore”. Il gruppo, dipinto dal maestro Enrico Mahlknecht di Ortisei, è collocato su una massiccia base in legno di ciliegio, appositamente realizzata nella bottega del maestro Antonio Scopelliti di San Pier Marina.