Gravissimo incidente sulla Palermo-Agrigento: il bilancio è di un morto e 4 feriti

Gravissimo incidente questo pomeriggio sulla statale Palermo-Agrigento, al km 247 all’altezza di Misilmeri. Intorno alle 17.30 quattro auto si sono scontrate per cause ancora in corso di accertamento e nel sinistro una persona ha perso la vita, mentre altre quattro sono rimaste ferite.

A perdere la vita Francesco Tavolacci, 82enne di originario di Villabate.

Il traffico è rimasto bloccato per più di un’ora su entrambe le direzioni con i carabinieri che hanno deviato le auto lungo percorsi alternativi. Sul luogo dell’incidente anche gli uomini dell’Anas. La circolazione è stata riaperta poco prima delle 19.