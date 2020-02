Bandiera Verde: sono 16 le spiagge siciliane a misura di bambino

“Acqua limpida e bassa vicino alla riva, sabbia per torri e castelli, bagnini e scialuppe di salvataggio, giochi, spazi per cambiare il pannolino o allattare, e nelle vicinanze gelaterie, locali per l’aperitivo e ristoranti per i grandi”, questi, ricorda l’ideatore del riconoscimento, il pediatra Italo Farnetani, ordinario alla Libera università degli Studi di scienze umane e tecnologiche di Malta, i requisiti che occorre avere. La cerimonia di consegna delle Bandiere Verdi è in programma il 27 giugno ad Alba Adriatica, in provincia di Teramo in Abruzzo.