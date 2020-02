VIDEO – Il giornalista Antonio Caprarica racconta “La regina Imperatrice”

Il 31 gennaio 2020 è una data storica per il Regno Unito. Da quel giorni infatti la Gran Bretagna non è più uno Stato membro dell’Unione Europea. E’ stato infatti portato a compimento il mandato del referendum del 2016, in cui la maggioranza dei votanti aveva optato per lasciare l’Unione e così sono stati accontentati.

A tal proposito Francesco Anania ha incontrato il giornalista Antonio Caprarica, in occasione della presentazione del suo ultimo libro: “La Regina Imperatrice”. Lui che per anni, con i suoi servizi, ha raccontato agli italiani i fatti d’Inghilterra. Nel video l’intervista completa