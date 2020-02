No all’abbattimento di altri alberi nella città di Barcellona Pozzo di Gotto. Dopo gli ultimi abbattimenti e di fronte al rischio che altri sette alberi vadano incontro a taglio, il collettivo “Maninterra” ha organizzato un sit in nella piazzetta antistante il Palazzo Municipale chiedendo maggiore tutela per il patrimonio arboreo cittadino, rendendone pubblico il bilancio; l’approvazione di un piano del verde cittadino e di piantare un albero per ogni nato.