Capo d’Orlando, aggiudicati i lavori al Torrente Piscittina per 174mila euro

L’Ufficio Genio Civile di Messina ha aggiudicato i lavori di manutenzione straordinaria “per il ripristino della funzionalità idraulica delle opere idrauliche mediante il consolidamento delle arginature esistenti nel tratto d’alveo del Torrente Piscittina in corrispondenza dell’area industriale”. L’intervento, per un importo a base d’asta di 174mila euro, è stato affidato all’impresa Giada Costruzioni s.r.l. di Ventimiglia di Sicilia.

Si tratta di uno stralcio di un progetto più ampio già approvato che prevede il consolidamento degli argini del Torrente Piscittina per un importo di oltre 500mila euro.

“E’ un primo intervento sollecitato più volte da questa Amministrazione, ottenuto anche grazie all’intervento delle aziende che compongono il Consorzio Imprese Masserie e che assume un’importanza notevole proprio per le attività imprenditoriali di quella zona – commenta il Sindaco Franco Ingrillì. Ma è nostro compito chiedere l’esecuzione dei lavori complessivi di consolidamento degli argini così come previsto dal progetto”.

Intanto, la prossima settimana, partiranno i due cantieri di lavoro per disoccupati finanziati dalla Regione Siciliana.

Si tratta dei “Lavori di completamento della pavimentazione lato monte del lungomare Ligabue e spazi adiacenti” per un importo complessivo di oltre 84mila euro e dei “Lavori di pavimentazione dei viali interni nella zona Est del cimitero” per un importo complessivo di quasi 93mila euro.

Nel primo progetto verranno impiegati 1 direttore dei lavori, 1 operaio qualificato e 10 operai comuni, tutti per 77 giorni. Per l’intervento da realizzare al cimitero, invece, saranno impiegati 1 direttore dei lavori, 1 operaio qualificato e 8 operai comuni, tutti per 95 giorni complessivi.

Responsabile Unico del Procedimento per i due progetti è il geometra Alfredo Gugliotta.