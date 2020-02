Milazzo: Aliscafo sbatte contro la banchina, illesi i passeggeri

Incidente nel porto di Milazzo al nuovo aliscafo “Carmine M” della Liberty Lines, entrato in servizio da poche settimane per garantire i collegamenti con le isole Eolie. Il mezzo a velocità ridotta, probabilmente per un problema tecnico, è finito contro la banchina danneggiando la prua.

I 42 passeggeri provenienti da Salina, Lipari e Vulcano e l’equipaggio sono rimasti illesi. La guardia costiera ha avviato una indagine per accertare le cause del sinistro. L’aliscafo sarà adesso trasferito nel cantiere di Trapani per le necessarie riparazioni.