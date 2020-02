Etna: crateri sommitali in attività, controlli dei vulcanologi

Un’intensa emissione di gas è presente sull’Etna. E’ quanto emerge da un video diffuso dalla guardia costiera dopo un sorvolo dei crateri sommitali del vulcano attivo più alto d’Europa eseguito con un elicottero del corpo militare con a bordo due esperti dell’Ingv di Catania.

Alle prime luci dell’alba i vulcanologi Branca e Lodato sono stati imbarcati sull’elicottero AW139 della Guardia Costiera, in dotazione alla base aeromobili di Catania, e hanno eseguito un sopralluogo ad alta quota per monitorare e registrare le attività vulcaniche in corso. Nel corso dei prossimi mesi l’attività di monitoraggio continuerà sull’Etna e anche sullo Stromboli.