L’orlandina Roberta Scorza in finale al contest per stilisti di Rai Due

Cresciuta con ago e filo in mano, osservando la madre che cuciva e imbastiva abiti, l’orlandina Roberta Scorza ha sempre avuto il sogno di disegnare abiti da sposa.

Diplomata in fashion design, la 30enne Roberta ha disegnato il suo primo abito da sposa a soli 20 anni. Da allora ha messo insieme esperienza, studi, competenze e professionalità e la sua passione è diventata un lavoro che, come lei stessa ha raccontato, l’ha portata anche a conoscere il suo futuro marito, proprietario di un atelier di moda a Palermo.

Roberta e Sery da anni lavorano e vivono insieme a Palermo e un anno e mezzo fa è nato il loro piccolo Manfredi.

Roberta Scorza si è presentata al contest “AAA stilista cercasi” indetto da “Detto Fatto”, la trasmissione di Rai Due condotta da Bianca Guaccero, che dà ai giovani stilisti una grande opportunità.

In ogni puntata uno stilista emergente si presenta al cospetto di Alessandra Rinaudo, una delle più grandi firme italiane del mondo della moda sposa. In palio un tirocinio formativo di sei mesi come designer in “Pronovias”, azienda spagnola leader mondiale nel settore degli abiti da sposa, con sede a Barcellona.

Roberta ha dovuto sostenere tre prove, in diretta su Rai Due. Dopo la presentazione di due abiti della collezione de “Le spose di Ravel”, Alessandra Rinaudo ha visionato il portfolio di Roberta e l’ha poi sottoposta ad una prova a sorpesa: decorare in pochissimi secondi un abito da sposa.

Alessandra Rinaudo si è complimentata con Roberta per la qualità dei suoi abiti e la professionalità e le ha comunicato il passaggio in finalissima.

Con il sostegno della sua Capo d’Orlando, Roberta tornerà dunque prossimamente a giocarsi questa importantissima opportunità, nuovamente su Rai Due.

Cliccando qui è possibile vedere la puntata di Detto Fatto con Roberta Scorza.