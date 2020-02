16 studenti del “Torricelli” di Sant’Agata Militello a lavoro con la Guardia Costiera

A seguito di un confronto avviato all’inizio del mese di ottobre 2019, l’Ufficio Circondariale Marittimo di Sant’Agata Militello ed il locale “I.T.I.S. Evangelista Torricelli” hanno siglato nella giornata odierna l’avvio di un percorso per le competenze trasversali e l’orientamento professionale in favore di 16 studenti dell’indirizzo “Trasporti e Logistica”.

La collaborazione, prima in assoluto per il territorio nebroideo a vedere la partecipazione della Guardia Costiera, consentirà di sviluppare uno specifico e stimolante percorso formativo finalizzato ad approfondire la conoscenza, dall’interno, della realtà lavorativa marittima e portuale verso la quale gli studenti stessi saranno destinati ad operare al termine del percorso di studi intrapreso.

A partire dalla seconda metà di febbraio e sino a tutto il mese di marzo, gli allievi dell’I.T.I.S. Torricelli, affiancanti da un proprio tutor docente e da un tutor militare, si alterneranno per un periodo complessivo di 20 ore presso gli Uffici del Circomare ed a bordo delle Motovedette del Corpo, dove avranno modo di approfondire tutte le tematiche didattiche e professionali apprese tra i banchi di scuola e connesse agli usi civili e produttivi di mare.

L’esperienza sarà arricchita grazie ad un approccio dinamico ed interattivo con le attività marittime locali, le maestranze impegnate nella realizzazione del nuovo porto ed i compiti d’istituto della Guardia Costiera finalizzati alla salvaguardia della vita umana in mare, alla sicurezza della navigazione, al controllo dei traffici marittimi, alla tutela del patrimonio ambientale, alla formazione della gente di mare ed al monitoraggio dell’intera filiera ittica.

Al termine del periodo in formazione gli studenti saranno sottoposti ad un test finale per verificare il livello di conoscenze teorico-pratiche acquisite che costituirà media curriculare per il proprio percorso di studi.

Una nuova interessante esperienza di vita che rappresenta per i giovani studenti dell’Istituto santagatese un sicuro ed importante trampolino di lancio verso il mondo del lavoro e, per chi eventualmente ne manifestasse l’interesse, un possibile futuro arruolamento nella Forza Armata.