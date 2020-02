02/02/2020, il giorno con la data palindroma in tutto il mondo

Oggi, domenica 2 febbraio 2020 è un giorno particolare per quelli che amano i numeri e la le loro sequenze: è un giorno con una data palindroma.

La data di oggi scritta numericamente, 02-02-2020, si può leggere ugualmente avanti e indietro, da destra e da sinistra.

La caratteristica particolare della data di oggi è che si presenta palindroma in tutto il mondo, pure nei paesi di origine anglosassone.

Nei paesi anglosassoni infatti si annota prima il mese, poi il giorno e poi l’anno mentre in Italia si comincia dal giorno e si prosegue poi con il mese e l’anno.

Considerando questa doppia possibilità i palindromi che si vengono a creare con le date sono soltanto 366 su un totale di 10mila anni.

Vale quindi la pena soffermarsi un attimo sulla data palidroma di oggi, ovvero 02022020, unica nel suo genere che viene dopo un’attesa di 909 anni dal’11 novembre 1111 ovvero 11111111.

Insomma potremmo dire effettivamente di aver vissuto un giorno particolare e irripetibile anche se a solo un anno di distanza ma soltanto per noi italiani ce ne sarà un’altra, quella del 12 febbraio 2021, 12022021.

Altri esempi di date palindrome del passato validi solo in Italia sono stati il 10 febbraio 2001 (10022001), il 20 febbraio 2002 (20022002) e il 1 febbraio 2010 (01022010).

Infine qualche curiosità sulle date palindrome.

I giorni palindromi sono 366 (in 10000 anni) per ciascuno dei due formati di data;

I giorni palindromi che cadono in anni bisestili sono 108 per le date espresse nel formato gg/mm/aaaa, mentre sono 120 per le date espresse nel formato mm/gg/aaaa;

Il 29 febbraio 2092 (29/02/2092) sarà l’unico 29 febbraio palindromo nel formato gg/mm/aaaa della storia (in quanto non ci sarà mai un nuovo 2092), mentre il febbraio 29, 9220 sarà l’unico 29 febbraio palindromo nel formato mm/gg/aaaa della storia (in quanto non ci sarà mai un nuovo 9220).