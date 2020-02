Milazzo, Aicon Yacht: “Vorremmo investire in Sicilia”

Il gruppo americano che ha acquisito il marchio Aicon Yacht ha intenzione di investire in Sicilia.

Ma ha bisogno anche di poter avere le basi per pensare di far partire la produzione. Le difficoltà burocratiche fin qui incontrate non sono incoraggianti, ma il gruppo intende aspettare ancora prima di decidere definitivamente se sia il caso di cominciare a produrre altrove.

E’ questo il succo di quanto affermato dal Seo Marc Udo Broich nel corso di una conferenza stampa tenutasi presso lo studio del dottor Attilio Liga.