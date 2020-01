Capo d’Orlando, il consigliere Micale: “L’ex Scalo Merci deve diventare un centro culturale”

Torna al centro del dibattito a Capo d’Orlando l’ex magazzino merci delle Ferrovie dello stato, sito in piazza stazione.

Il finanziamento di quasi un milione di euro stanziato dal Masterplan del Patto per Messina nel 2018 era rimasto bloccato sino a dicembre scorso, quando il consiglio comunale di Capo d’Orlando ha approvato il bilancio consuntivo 2018, dando così il via all’iter per la gara d’appalto che sarà avviata a giorni.

In questo momento si discute su quale sia la scelta giusta da fare per conferire nuovamente splendore all’ex scalo merci. La proposta del consigliere Alessio Micale è di trasformarlo in centro culturale. Nel video l’intervista completa.