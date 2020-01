Capo d’Orlando, Antonino Colica esperto a titolo gratuito

Il dott. Antonino Colica, responsabile delle aree Economico Finanziaria, Amministrativa e Demografica, ha maturato il diritto alla pensione di anzianità da domani, 1 febbraio, ma rimarrà nello staff del Sindaco come esperto a titolo gratuito per il bilancio, i tributi e il commercio.

“Ho sempre apprezzato le qualità umane e professionali del dott. Colica che ringrazio per l’attività svolta negli anni a servizio dell’ente comune e della collettività orlandina – ha dichiarato il Sindaco Franco Ingrillì. Nella veste di esperto continuerà ad essere un risorsa preziosa in un settore nevralgico per la macchina amministrativa”.

La responsabilità delle aree Economico Finanziaria e Amministrativa verrà assunta da Vincenza La Ganga, mentre il segretario generale Anna Maria Carugno sarà responsabile dell’area Demografica.