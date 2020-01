Barcellona, ordine di carcerazione per concorso in tentato omicidio aggravato

In esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla procura generale della repubblica presso la corte d’appello di Messina, i carabinieri della stazione di Barcellona hanno arrestato un 34enne per concorso in tentato omicidio aggravato.

Il 9 febbraio 2007, a Terme Vigliatore, l’uomo, in concorso con altra persona, si è reso responsabile di un tentato omicidio aggravato, in cui rimasero ferite due persone. Il provvedimento scaturisce dalle indagini condotte dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile che, nel mese di febbraio del 2007, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell’uomo, raccogliendo gravi e concordanti indizi a suo carico. L’arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale di Barcellona