Austria, coach siciliano colpisce con un calcio cestista avversario. Sospeso per tre mesi

Torniamo a parlare di pallacanestro, ma stavolta per episodi poco piacevoli. Più precisamente nella seconda divisione Austriaca.

Al termine della partita tra Raiffeisen Fürstenfeld Panthers, allenata dal siciliano Flavio Priulla e Mattersburg Rocks, proprio il coach che in passato ha allenato Green Basket Palermo, Cefalù e Trapani ha sferrato un calcio nella gamba a Marko Soldo, un giocatore del team avversario. L’allenatore siciliano, almeno per quel che si vede nel video, sembra sia stato provocato da Soldo, ma ciò di certo non giustifica una reazione del genere.

L’attuale allenatore del Fürstenfeld è stato squalificato per tre mesi e dovrà anche pagare una multa di 2.500 euro a causa del gesto antisportivo. A riferirlo è Sportando. Qui il video incriminato.

THIS IS BEYOND CRAZY.

Italian coach Flavio Priulla has been suspended three months and fined €2.5k after KICKING in the leg opponent player Marko Soldo at the end of game between Raiffeisen Fürstenfeld Panthers and Mattersburg Rocks in Austrian second division. pic.twitter.com/4ChLvCH62D

— Emiliano Carchia (@Carchia) January 30, 2020