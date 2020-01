Video – Capo d’Orlando: disagi alla Guardia Medica per i servizi allo sportello

Molti cittadini ci hanno segnalato disagi alla Guardia Medica, per quanto riguarda le pratiche allo sportello ed in particolare i cosiddetti servizi Nar.

Tra questi servizi sono compresi la scelta del medico, l’esenzione del ticket e il rinnovo della tessera sanitaria. Questa mattina, dopo esserci recati allo sportello, abbiamo notato un cartello che recitava, letteralmente: “Dalle ore 08,00 vengono distribuiti 15 numeri (un numero per un massimo di due servizi). Il servizio di cui sopra si svolge dalle ore 10,00 alle 12.00, dal lunedì al venerdì, ad eccezione del giovedì.” Un cartello che, però, non era firmato da un Dirigente o da altri.

Quindi, dopo le prime 15 prenotazioni, che portavano anche a numerose risse verbali tra gli utenti, per lo più anziani, per chi dovesse accaparrarsene una, lo sportello chiudeva i battenti, lasciando attonite le altre persone. Oltretutto non era possibile prenotarsi per i giorni seguenti, causando dei disagi clamorosi all’utenza.

Uno spreco di tempo e di denaro per chi magari ha bisogno solamente di cambiare il proprio medico di base, poiché alcuni di essi stanno andando in pensione proprio in questi giorni. Un’utenza che si stima intorno alle 800-1000 persone. A 15 al giorno ci si impiegherebbe un’eternità.

Abbiamo chiesto spiegazioni ai Dirigenti Medici della struttura, che però ci hanno rimandato all’ASL di Sant’Agata. Nel frattempo però, il cartello è stato rimosso.

Attendiamo chiarimenti sulla situazione e continueremo a tenervi aggiornati.