Aerolinee Siciliane, il primo volo previsto per il 14 giugno

Lo scorso venerdì a Caltagirone è stata costituita la nuova compagnia aerea Aerolinee Siciliane SpA.

Gli azionisti fondatori sono stati accolti da Luigi Crispino, anima del progetto per dare vita a una compagnia aerea di bandiera dell’isola. La linea aziendale e la funzione sociale di Aerolinee Siciliane è assicurare vantaggi al territorio, puntando alla creazione di una forte comunità regionale

Il piano economico prevede di acquisire 12 Airbus classe A319/320/321 e 3 Embraer 175/190. La struttura societaria basata sull’azionariato diffuso e le responsabilità in capo al Comitato di Sorveglianza, rendono la nuova compagnia aerea non solo lo strumento per collegare la Sicilia al mondo con prezzi competitivi, ma anche una solida realtà di legalità e solidarietà economica.

I siciliani che vorranno diventare azionisti della compagnia potranno chiedere di sottoscrivere le azioni compilando l’apposito modulo sul sito www.aerolineesiciliane.it, cliccando sul menu soci. Il portavoce di Aerolinee Siciliane Claudio Melchiorre ha annunciato la data del volo inaugurale: sarà un Comiso – Milano schedulato per le 6.40 del 14 giugno 2020.