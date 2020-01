Acquedolci, incendio al deposito di auto in contrada Furiano

Un vasto incendio si è sviluppato questa mattina, intorno alle ore 11, in contrada Furiano ad Acquedolci in un deposito di vetture in demolizione. L’area, già sottoposta a sequestro da parte dell’Autorità Giudiziaria, era già stata teatro di un altro rogo circa un anno e mezzo fa.

Non si esclude che l’incendio, le cui cause sono al vaglio degli inquirenti, possa essere di natura dolosa. Decine le auto bruciate.

A spegnere l’incendio ben tre squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Sant’Agata di Militello, che hanno donato le fiamme dopo circa un’ora.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della compagnia di Acquedolci, guidati dal Maresciallo Salvatore Porracciolo.

Ingenti i danni di natura ambientale, in quanto nell’aria si sono sprigionati fumi tossici. Ovvia la preoccupazione da parte dei residenti.