Palermo, ritrovato il 28enne scomparso mercoledì scorso

Dopo cinque giorni dalla sua scomparsa è stato ritrovato vivo e vegeto a Palermo Davide Cimino, il giovane di 28 anni che da mercoledì scorso risultava scomparso a San Martino delle Scale, dove il ragazzo viveva con la madre.

Finita dunque l’ansia per i familiari che per giorni lo hanno cercato dopo che mercoledì pomeriggio era uscito di casa, senza lasciare più tracce, dato che anche il suo cellulare risultava spento. Il fratello e la sorella avevano lanciato diversi appelli sui social nella speranza che qualcuno l’avesse visto e finalmente, questa mattina, la polizia lo ha rintracciato a Palermo in piazza Castelnuovo. Non si conoscono ancora i motivi dell’allontanamento.