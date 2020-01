Anche a Sant’Angelo si celebra il “Giorno della Memoria”

Ottima riuscita del convegno “Sulle orme di Salvo D’Acquisto, percorsi e carriera militare” tenutosi questa mattina nei locali del Palacultura di Sant’Angelo di Brolo.

L’importante iniziativa didattica e culturale, a cui hanno partecipato oltre cento studenti e docenti, in rappresentanza dei vari plessi della scuola primaria e secondaria inferiore dell’Istituto Comprensivo di Brolo, Sant’Angelo e Ficarra, è stata organizzata dal Dirigente Scolastico dr. Bruno Lorenzo Castrovinci, in collaborazione con il Sindaco del Comune di Sant’Angelo di Brolo dr. Francesco Paolo Cortolillo.

I lavori hanno avuto inizio con l’introduzione del Dirigente Scolastico dr. Castrovinci e il saluto del Sindaco dr. Cortolillo, il quale ha fatto un breve excursus sugli orrori dell’Olocausto e le sue vittime, che in tutto il mondo si ricordano il 27 gennaio nel ‘giorno della memoria’.

I giovani studenti, dopo aver cantato l’Inno Nazionale e due brani legati allo sterminio nazifascista e alla seconda guerra mondiale, “Auschwitz” di Francesco Guccini e “La guerra di Piero” di Fabrizio De Andrè, hanno ascoltato attentamente e con grande interesse il Capitano della Compagnia dei Carabinieri di Patti, dr. Marcello Pezzi, che ha spiegato la struttura gerarchica dell’Arma, le modalità di arruolamento, le particolarità delle divise della benemerita e in particolar modo il rispetto delle regole e della legalità per vivere da uomini liberi.

Il Dirigente Scolastico dr. Castrovinci ha fatto rilevare, altresì, l’importanza dell’altruismo e della correttezza rispetto ad una società vocata verso un individualismo sfrenato, che troppo spesso vede negli altri solo degli sgabelli su cui arrampicarsi per salire sul podio a qualsiasi costo e senza alcun rispetto per i propri simili. Un monito e un insegnamento per le nuove generazioni.

In conclusione hanno preso la parola il professore di storia Crisafulli che ha spiegato il ruolo fondamentale della storia nella scuola e il Direttore del Museo degli Angeli di Sant’Angelo di Brolo Francesco Marcello Scorsone.

Al convegno hanno partecipato, inoltre, Autorità Civili, cittadini e rappresentanti di varie associazioni locali. Al termine, gli studenti si sono recati presso il Museo degli Angeli proprio per ammirare la mostra su Salvo d’Acquisto.