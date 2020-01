Lo youtuber Marchettino ospite a Capo d’Orlando dell’Accademia della Musica

Il noto giornalista, car influencer e youtuber Marchettino è stato ospite in questi giorni a Capo d’Orlando dell’amico Paolo Stervaggi per girare una delle sue mirabolanti recensioni riguardanti le supercar di lusso più esclusive e rare nel panorama automobilistico mondiale.

La meravigliosa cornice del porto di Capo d’Orlando, del lungomare e della costa di S.Gregorio hanno fatto da sfondo naturale alle riprese del giovane Marchettino, a bordo di una fiammante Ferrari 360 Modena Spider, Rosso Corsa, cambio manuale, Esemplare che conta pochi simili in tutto il mondo.

Marchettino, classe 1992, è stato il primo in Italia, nel 2006, all’età 14 anni, ad avere l’intuizione di raccontare le auto in maniera fresca, entusiasta e genuina, come un vero appassionato sa fare.

L’idea ha funzionato, non c’è che dire: oltre mezzo milione di iscritti su YouTube e quasi 6 milioni di seguaci su Facebook.

L’intera giornata è stata sponsorizzata dall’”Accademia Della Musica” di Capo D’Orlando diretta dal prof. Paolo Stervaggi, all’interno della rassegna dal tema “la Musica, Motore della vita”